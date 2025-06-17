Girne’de uyuşturucu tutuklaması

Girne’de, dün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından, F.M.U’nun (E-25)’nun kaldığı evde yapılan aramada, MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 5 hap, yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunan hassas terazi emare alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Elkaramany’nin otopsisi..

Karaoğlanoğlu’nda kaldığı evde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Abdelwahab Hossy Mohamed Abdelmoneim Elkaramany’nin (E-70) yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “stentli kalp hastalığı, kalp krizi, dolaşım ve solunum yetmezliği” olduğu tespit edildi. Polis olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Kayıtsız hava tüfeği bulunduran şahıs tutuklandı

Minareliköy’de, dün 12.00 sıralarında Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi Ekipleri tarafından, K.K’nin kaldığı evde yapılan aramada, kayıtsız ve tescil edilmemiş bir hava tüfeğini bulundurduğu tespit edildi. Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen H.C tutuklandı.

Gümrüksüz mal tasarrufu…

Girne Turizm Limanı’nda, dün 10.00 sıralarında Gümrük ve Rüsumat Dairesi Ekipleri tarafından yapılan kontroller sırasında, Kıbrıs'ın kuzeyine giriş yapan A.A’nın (E-39) tasarrufunda gümrüğe beyan edilmemiş toplam 50,9 kilogram ağrılığında maraş otu tespit edilerek emare alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Sarhoşluk, rahatsızlık…

Lefkoşa, Gazimağusa ve Girne’de kamuya açık yerlerde, W.K.S (K-49) 469 miligram alkollü içki tesiri altında, C.T.B (E-61) 303 miligram alkollü içki tesiri altında ve Z.B (E-48) alkollü içki tesiri altında (nefes örneği vermeyi reddetti) sarhoş oldukları sırada, yüksek sesle bağırarak suretiyle çevreye rahatsızlık verdi. Polis, bahse konu şahısların suçüstü tutuklandığını açıkladı.

İkamet izinsiz 2 kişi tutuklandı

Polis Ekipleri tarafından dün ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucu, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz kalan 2 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Polis soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Atlılar’da yangın…

Atlılar Köyünde Ağıllar Bölgesi’nin kuzey batısında, bu sabah 10.30 sıralarında bir arazide meydana gelen yangın sonucu, yaklaşık 50 dönümlük kıraç alanda bulunan maki bitki örtüsü ile 10 dönüm zeytinlik yanarak zarar gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, soğutma çalışmalarnını halen sürdüğü ve çıkış sebebinin araştırıldığı belirtildi.