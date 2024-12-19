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Girne’de uyuşturucu bulundu: 1 kişi tutuklandı

Girne’de uyuşturucu bulundu: 1 kişi tutuklandı

Girne’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından C.C.K.’nin (E-28) ikametgahında yapılan aramada 100 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu bulundu.

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Girne’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından C.C.K.’nin (E-28) ikametgahında yapılan aramada 100 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu bulundu.

Polis Basın Bülteni'ne göre, uyuşturucular emare olarak alınırken, bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor. 

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