Girne’de uyuşturucu bulundu: 1 kişi tutuklandı

Girne’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından C.C.K.’nin (E-28) ikametgahında yapılan aramada 100 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu bulundu.

Polis Basın Bülteni'ne göre, uyuşturucular emare olarak alınırken, bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.