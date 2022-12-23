Girne’de “TC polisi koordineli” baskın: “Örgüt lideri KKTC’de yakalandı”

Türkiye Cumhuriyeti Emniyet Genel Müdürlüğü KOM (Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele) Başkanlığı koordinesinde; KKTC Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı “Özel Soruşturma Şubesi ve Özel Harekat Müdürlüğü” Ekiplerince Girne’de ve Türkiye Cumhuriyeti Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Adana’da, eş zamanlı bir operasyon düzenlendi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre bu sabah 05.30 sıralarında gerçekleşen operasyon sonucunda, Girne’de 3, Adana’da ise 37 kişi tutuklandı.

Ayrıca operasyon sonucu, 4 adet uzun namlulu ateşli silah ve 33 adet tabancanın ele geçirildiği ifade edildi.

Polis, Girne’de gerçekleşen operasyonda, “örgüt lideri” olduğu ifade edilen 56 yaşındaki C.İ. ve örgüt üyeleri 49 yaşındaki E.İ. ile 24 yaşındaki T.Ö.İ. isimli zanlıların tutuklandığını açıkladı.

Açıklamada, söz konusu 3 kişinin “Cinayet, Örgüt Kurma veya Yönetme ve Kasten Yaralama” suçlarından aleyhlerinde Türkiye Cumhuriyeti’nde yakalama kararı bulunduğu belirtildi.

Öte yandan, Adana’daki operasyon kapsamında ise, Türkiye Cumhuriyeti, Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince örgüt üyesi 37 kişinin tutuklandığı; 4 adet uzun namlulu ateşli silah ve 33 adet tabancanın ele geçirildiği ifade edildi.

Türkiye medyasına da yansıyan operasyonun “Deveciler” isimli bir suç örgütüne yönelik yapıldığı iddia edildi.

DHA’nın haberine göre, örgüt lideri olduğu öne sürülen C.İ. ile oğlu Y.İ. dahil 40 şüpheli, gözaltına alındı; örgüt lideri C.İ., KKTC'de yakın korumaları T.İ. ve E.İ. ile birlikte yakalandı.

Oğlu Y.İ. ise İstanbul'daki rezidansta gözaltına alındı.

KKTC polisi ve Türkiye medyası, operasyona ilişkin fotoğraflar paylaştı.

Fotoğraflarda, büyük silahlarla, belirlenen adreslere operasyon düzenleyen polisler yer alıyor...