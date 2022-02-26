Girne’de silah ve uyuşturucu, 1 tutuklu

Girne’de gerçekleştirilen operasyonda bir kişi kanunsuz silah ve uyuşturucu madde bulundurmaktan tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, dün saat 18.30 sıralarında, Girne’de, Şht. Orhan Durusoy Sokak üzerinde, polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, M.S.’nin (E-38) kullanımında bulunan araçta yapılan aramada; bir adet 9 mm çapında tabanca, tabancaya ait 1 adet şarjör ve 14 adet mermi ile içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sigara izmariti bulunarak emare olarak alındı. M.S tutuklandı.



Kumarhanede bulunmak

Girne bölgesinde faaliyet gösteren dört ayrı kumarhanede dün Girne Polis Müdürlüğü ekipleri tarafında gerçekleştirilen denetimler kapsamında, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 67 kişi tespit edildi. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.



Yangın

Dün saat 12.30 sıralarında, Dikmen - Lavinium Sitesi’nde, Kadir Çelik'e ait dairenin balkon kısmında sönmemiş sigara izmaritinin çöp bidonu içerisine atılması sonucu yangın meydana geldi.

Çıkan yangın sonucunda balkonda bulunan çöp kovası, su damacanası, tavan lamba koruması, 4 elektrik borusu tamamen, muhtelif inşaat malzemeleri ile küçük el aletleri ise kısmen yanarak zarar gördü. Yangında ayrıca PVC mutfak kapısı ile yatak odası penceresi camı ısıdan kırıldı ve duvarlar islendi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Dün saat 23.30 sıralarında Alsancak’ta, Khanım Mustafayeva'nın sorumluluğunda bulunan Green Holiday isimli tatil köyünün 138 numaralı ikametgahın salon kısmında muhtemelen klimanın fan motorunun kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.

Yangın sonucunda; bir klima, 1 ütü, 1 gece lambası, 1 puf, 1 komodin, muhtelif elektrik kabloları, muhtelif kıyafetler ve eşyalar tamamen yandı; iki alüminyum kapı ve camları ise ısıdan dolayı zarar gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

