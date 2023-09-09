Girne’de MaNga ile zaman durdu

Murat OBENLER

İki aya yayılan ve birçok sanatsal,kültürel,sportif, sosyal etkinliğin yer aldığı programıyla Girne’lilere festival coşkusunu en geniş yelpazede yaşatacak 'Girne Arkın Group Fest 23' kapsamında Türkiye’nin önemli alternatif rock, nu-metal ve rapcore tarzlarında müzik yapan gruplarından MaNga,Girne Amfitiyatro’da sahne alarak sevenlerine harika bir gece yaşattı.

Festivalin en kalabalık konserlerinden birisine sahne olan Amfitiyatro’ya dolduran çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu yaklaşık 4 bin 500 civarındaki müziksever MaNga’nın hit olmuş şarkıları eşliğinde keyifli saatler geçirirken, uzun bir aradan sonra ülkemizde sahne alan MaNga da hayranlarıyla hasret gidermiş oldu.

Sıcak ve nemli havaya rağmen 2 saat sahnede kalarak başarılı bir performans sergileyen MaNga grubu üyeleri vokalde Ferman Akgül, elektro gitarda Yağmur Sarıgül, bas gitarda Cem Bahtiyar ve bateride Özgür Can Öney herkesi adeta kendinden geçirtti.

Coşkunun üst seviyede olduğu konserde yoğun alkışlar üzerine bir kez daha sahneye gelen MaNga, bir kez daha Dursun Zaman adlı şarkısını hep bir ağızdan söylediler.

Grubun solisti Ferman Akgül, “ Girne Belediyesi’ne çok teşekkür ederiz ve muhteşem Girne seyircisine çok teşekkür ederim. Bizler çok keyif aldık. Sizin yüreğiniz, sıcağınız ve neminiz ne güzelmiş. Girne konserimiz grubun en unutulmaz konserleri arasında yerini aldı” dedi.

Çarşamba akşamı Cahit Berkay ve Senfonik Anadolu Orkestrası sahne alacak

Girne Belediyesi tarafından organize edilen 'Girne Arkın Group Fest 23' kapsamında Cahit Berkay ve Senfonik Anadolu Orkestrası 13 Eylül Çarşamba akşamı, saat 21:00'de Girne Amfitiyatro'da sahne alıyor. Efsane grup Moğolların kurucu üyesi ve Cem Karaca gibi efsanelerin sahne yoldaşı olan Cahit Berkay ve Senfonik Anadolu Orkestrası, birbirinden öze şarkıları ile dinleyicileri nostaljik bir tura çıkarmaya hazırlanıyor.



Festival doludizgün gidiyor

Festivalin müzik dışındaki programında ise 9 Eylül Cumartesi Amfitiyatro’da saat 19:00'da KKTC Cimnastik Federasyonu’nun sahnelediği ‘2. Jimnastik Şöleni’ ücretsiz olarak halk ile buluşuyor. Ayrıca 9 ve 10 Eylül tarihlerinde saat 17.00 - 23.00 arası 'K ahve Kitap Günleri' etkinliği, Ramadan Cemil Meydanı'nda gerçekleşiyor. Hafta’nın son günü olan 10 Eylül Pazar günü ise Ramadan Cemil Meydanı’nda saat 20:30’da R’ock’n Roll Express’ sahne alıyor.