Girne’de mağaza çalışanı kasadan para çaldı

Girne’de bir giyim mağazasında çalışan T.Ö. (K-22), kasadan para çalmaktan tutuklandı.

Polis bültenine göre, olay 25 Ekim ile 9 Kasım arasında meydana geldi. T.Ö.’nün, müşterilere ürün satışı sonrasında, kasada satış iptali yaparak satılan ürünlerin iade olarak geri alındığını gösterip toplamda 6 bin 364 TL nakit parayı kasadan çaldığı belirlendi.

Tutuklanan zanlıyla ilgili soruşturma sürüyor.