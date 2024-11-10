Girne’de mağaza çalışanı kasadan para çaldı
Girne’de bir giyim mağazasında çalışan T.Ö. (K-22), kasadan para çalmaktan tutuklandı.
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Girne’de bir giyim mağazasında çalışan T.Ö. (K-22), kasadan para çalmaktan tutuklandı.
Polis bültenine göre, olay 25 Ekim ile 9 Kasım arasında meydana geldi. T.Ö.’nün, müşterilere ürün satışı sonrasında, kasada satış iptali yaparak satılan ürünlerin iade olarak geri alındığını gösterip toplamda 6 bin 364 TL nakit parayı kasadan çaldığı belirlendi.
Tutuklanan zanlıyla ilgili soruşturma sürüyor.
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