Girne’de iki trafik kazası, motosiklet sürücüsü yaralandı

Girne'de dün ve bugün iki ayrı trafik kazası meydana geldi.

Karaoğlanoğlu Caddesinde salon araç ile motosikletin çarpıştığı kazada 36 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaralanırken, Mavi Kordon Sokakta kazaya sebebiyet veren 324 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edilen araç sürücüsü ise tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre dün saat 14.30 sıralarında, Girne’de, Karaoğlanoğlu Caddesinde Erol Sarı (E-37) yönetimindeki UJ 818 plakalı salon araç ile güneye doğru seyrettiği sırada, sağdan gelen araçlara öncelik hakkı vermeden dönel kavşağa giriş yaparak, o esnada kavşak içerisinde Girne'ye doğru seyreden Gürsoy Ersoy İlgili (E-36) yönetimindeki RK 913 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü İlgili, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından cerrahi servisinde müşahede altına alındı.

324 miligram alkollü araç sürücüsü park yerinde duran araca çarptı

Öte yandan, bu sabah saat 03.00 sıralarında, Girne’de Mavi Kordon Sokak üzerinde, Burak Gürbüz (E-25) 324 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki HP 902 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikatsizliği sonucu o esnada park yeri içerisinde duran Enver Caner Çirakoğlu (E-22) yönetimindeki LM 265 plakalı aracın sol ön kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edilen araç sürücüsü Gürbüz tutuklandı.