Girne’de ev yangını, 1 kişi yaralandı

Girne’de bu sabah meydana gelen ev yangınında bir kişi yaralandı. Polisten yapılan açıklamaya göre, bu sabah 04.30 sıralarında Metin Erduran’a ait evin yatak odasında yangın çıktı. Yangın sırasında odada bulanan Tutku Damla Kalecikli yaralandı. Kalecikli, Girne Akçiçek Hastanesi’ne kaldırılarak yapılan tedavisinin ardından, Yakın Doğu Hastanesi’nde müşahede altına alındı. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangında oda içerisindeki çeşitli eşyalar tamamen ve aynı katta bulunan 2 yatak odası içerisindeki bazı eşyalar kısmen yanarak hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangınla ilgili polis soruşturma başlattı.