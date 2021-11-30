Girne’de denize düşen arkadaşını kurtarmak isterken hayatını kaybetti

Girne’de, Girne Antik Limanın Kale arkası kısmında, Kukusami LUBAKI (E-28) fotoğraf çektiği sırada ayağının kayması sonucu denize düşmüştü.

Denize düşen arkadaşını kurtarmaya çalışan Mohomed Lamine DIAKITE de ayağının kayması sonucu denize düştü. Olay sonrasında Mohomed Lamine DIAKITE tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polisin açıklaması şöyle:

30.11.2021 tarihinde saat 14.30 sıralarında, Girne Antik Limanın Kale arkası kısmında, Kukusami LUBAKI (E-28) fotoğraf çektikleri sırada ayağının kayması sonucu denize düşmüştür.

Denize düşen şahsı kurtarmaya çalışan Mohomed Lamine DIAKITE (E-20) de ayağı kayması sonucu denize düşmüştür. Denize düşen her iki şahıs bölgedeki şahıslar tarafından kurtarıldıktan sonra Girne Dr. Akçiçek Hastanesind kaldırılmışlardır.

Mohomed Lamine DIAKITE (E-20) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Kukusami LUBAKI ise yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Soruşturma devam etmektedir