Girne’de cinsel taciz

Girne’de bir restoranda tanıştığı kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddia dilen H.E. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis, Salı akşamı Girne' de “kale arkası” olarak bilinen noktada faaliyet gösteren bir restorana müşteri olarak giden zanlının, 298 promil alkol tesiri altında restoranda tanışıp, sohbet ettiği kadına cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi.

Polis, meydana gelen olayın ardından yapılan şikayet üzerine zanlının tutuklanarak, hakkında “cinsel saldırı ve sarhoşluk” suçlarından soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu ifade ederek, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.