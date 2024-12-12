Girne’de "Chrisokava Antik Taşocağı" bölgesinde kamulaştırma kararı

Girne’de "Chrisokava Antik Taşocağı" olarak bilinen ve 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tanımlanan bölge için kamulaştırma kararı alındı.

Resmi Gazete'de dün yayınlanan karar, Yukarı Girne bölgesindeki 2 bin 695,99 metrekarelik alanda arkeolojik kazıların sürdürülebilmesi ve alanın korunması için alındı. Taşınmaz mal sahiplerinin, 15 gün içerisinde itiraz hakkı bulunuyor.