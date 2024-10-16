Girne’de bir tuhaf “kaza”

Girne’de meydana gelen ve iş kazası olduğu iddia edilen ölümlü kazayı polis “trafik kazası” başlığı ile duyurdu.

Ercan işletmecisi Emrullah Turanlı’ya ait inşaatta çalışan iş araçlarının karıştığı olayda 31 yaşındaki Ömer ÜLKER yaşamını yitirdi.

Polis şu açıklamayı yaptı:

16.10.2024 tarihinde, saat 19.20 sıralarında, Girne’de Mustafa Çağatay Caddesi üzerinde, arızalandığı için Kamil ARSLAN (E-57) yönetimindeki 34 FJ 5073 plakalı kamyon araç, çekici demir yardımı ile Ali AKBAR (E-36) yönetimindeki 34 BCU 369 plakalı kamyon araç ile çekilerek batı istikametine doğru seyrettikleri sırada, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi önlerine geldiğinde, o esnada gidiş istikametine göre yolun solunda kaldırım üzerinde yaya olarak yürüyen Ömer ÜLKER (E-31)'in ayağının kayarak yol içerisine düşmesi neticesinde 34 FJ 4073 plakalı kamyonun tekerleğinin konu şahsın üzerinden geçmesi sonucu yaya Ömer ÜLKER olay yerinde yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.