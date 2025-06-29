Girne'de bir kişi yaşamını yitirdi

Girne’de sakin Ian George Randall Mailly (E-79) dün saat 14.00 sıralarında kaldığı evde ölü bulundu. Polisten yapılan açıklamaya göre, Mailly’nin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacak.

Hırsızlık ve mülke saldırı

Girne’de dün sabah saatlerinde bir bisikletçi dükkanından iki adet bisiklet, hava pompası ve cep telefonu çalındı. Meselede zanlı olarak görülen R.C.(E-19) ve İ.G.(E-19) tutuklandı. Soruşturma sürüyor.

İzinsiz ikamet

Polis ekipleri tarafından dün gerçekleştirilen kontrollerde, izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 9 kişi tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.

Sarhoşluk ve rahatsızlık

İskele’de dün saat 12.00 sıralarında bir otele ait araç park yerinde B.Ç. (E-20) ve İ.A. (E-22) sarhoş oldukları sırada çevreye rahatsızlık verdikleri için tutuklandı.

Soruşturma sürüyor.

Güzelyurt'ta aracında uyuşturucu, hap, nakit para ve bıçak bulunan kişi tutuklandı

Güzelyurt’ta dün akşam rutin trafik kontrolü sırasında durdurulan ve şüpheli hareketleri nedeniyle aracında yapılan aramada uyuşturucu, hap, nakit para ve adet bıçak tespit edilen kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Serhatköy eski çemberi üzerinde durdurulan C.U'nun E-44) aracında yaklaşık 2 gram ağırlığında kokain, satışı yeşil reçeteye tabi 139 hap, 9 bin 580 TL nakit para ve 3 bıçak tespit edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.