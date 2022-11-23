Girne’de ani ölüm

Girne’de dün 71 yaşındaki Sabahat Seçkin evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Bostancı geçiş noktasında bir arabada güney menşeli av fişeği bulundu

Bostancı geçiş noktasında dün S.K.’nin (E-60) aracında polis tarafından yapılan aramada, muhtelif markalarda 41 tane güney menşeli av fişeği bulunarak emare olarak alınırken, S.K tutuklandı.

Sahte para olayında gelişme… Sahte paralar dört markette daha kullanıldı

Bostancı’da pazartesi günü meydana gelen sahte para tedavüle sürülmesi olayında paraların dört markette daha kullanıldığı tespit edildi.

Konuyla ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada kapsamında, meselede zanlı olarak tutuklu bulunan I.A.(E-18) ve N.A.’nin (E-16) yapılan sorgulamalarında aynı tarihte tasarruflarında bulundurdukları ve sahte olduklarını bildikleri MB666888880 seri numaralı 50’lik Euro banknotlardan 7 adet daha, Güzelyurt, Yedidalga ve Yeşilırmak’ta faaliyet gösteren dört markete vermek sürerek tedavüle sürdükleri ve karşılığında sahtekarlıkla para ve mal temin ettikleri tespit edildi.