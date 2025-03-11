Girne yolunda patlatma nedeniyle trafik kontrollü sağlanacak

Karayolları Dairesi, Gönyeli çemberi ile Boğaz kavşağı arasında devam eden köprülü kavşak inşa çalışmaları kapsamında bugün 12.00 ile 13.00 saatleri arasında patlatma faaliyeti yapılacağını duyurdu.

Açıklamada, bu sürede trafiğin kontrollü verileceği kaydedilerek, bu güzergâhı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.