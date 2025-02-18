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Girne yolunda köprülü kavşak projesi için patlatma yapılacak

Girne yolunda köprülü kavşak projesi için patlatma yapılacak

Karayolları Dairesi, Gönyeli Çemberi ile Boğaz Kavşağı güzergâhında yapımı devam eden köprülü kavşak projesi kapsamında, yarın saat 12.00 ile 13.00 saatleri arasında patlatma çalışması yapılacağını duyurdu.

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Karayolları Dairesi, Gönyeli Çemberi ile Boğaz Kavşağı güzergâhında yapımı devam eden köprülü kavşak projesi kapsamında, yarın saat 12.00 ile 13.00 saatleri arasında patlatma çalışması yapılacağını duyurdu.

Daireden yapılan açıklamada, bu süreçte söz konusu güzergâhta trafiğin kontrollü şekilde sağlanacağı belirtilirken, sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

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