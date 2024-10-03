Girne ve Lefkoşa’da geniş çaplı “elektronik sigara” operasyonu

Mahkemede olaya ilişkin detayları aktaran polis, Çarşamba gün zanlının Lefkoşa’daki evinde polis ekipleri tarafından yapılan aramada, yatak odasındaki iki valiz içerisinde saklanan ve piyasa değerleri toplam 313 bin 300 TL olan 482 bin TL olan 482 karton elektronik sigara bulunduğunu ve emare olarak alındığını belirtti.

Tutuklanan zanlının gönüllü ifadesinde yurt dışında yaşayan damadının aracılığıyla Küçük Kaymaklı'da faaliyet gösteren bir iş yerine giderek elektronik sigaraları iş yeri sahibinden aldığını beyan ettiğini açıkladı.

Polis memuru, aynı gün söz konusu iş yerine gidilerek incelenen kamera görüntülerinde zanlının 30 Eylül tarihinde kullanımda bulunan araçla giderek koliler halinde elektronik sigaraları indirdiğinin görüldüğünü belirtti.

Polis, zanlının söz konusu iş yerine Salı günü siyah bir taksi gelerek sigaraları aldığının belirlendiğini ve beyanlarının doğru olmadığının görüldüğünü açıkladı.

Polis memuru, yapılan soruşturmada siyah taksi ile elektronik sigaraları alan şahısların önceki sabah Girne Limanından ülkeden çıkış yapacakları sırada üzerlerinde 570 bin TL değerinde 778 karton marka elektronik sigara ile tespit edilip suçüstü hali gereği tutuklandıklarını belirtti.

Polis memuru, meselenin Girne ve Lefkoşa bağlantılı olup çok yönlü olarak devam ettiğini, elektronik sigaraların Kıbrıs’ın kuzeyine "Kanerler" şirketi tarafından getirilmiş olduğunu ve gümrükten mi yoksa piyasadan alındığının araştırılması gerektiğini kaydetti.

Polis memuru, alınacak ifadeler olup, zanlının serbest kalması halinde tahkikata etki etme olasılığı olduğunu belirterek, bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Nuray Necdet, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.