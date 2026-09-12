Girne ve Ercan-İskele yolunda iki ayrı trafik kazası

Girne ve Ercan-İskele an ana yolunda dün gece meydana gelen iki ayrı trafik kazasında bir kişi yaralanırken, üç araçta da maddi hasar oluştu.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, ilk kaza saat 23.10 sıralarında Girne’de Canbolat Sokak üzerinde meydana geldi. 27 yaşındaki Furkan Konca, 120 miligram alkollü içki tesiri altında kullandığı MV 008 plakalı araçla güney istikametine seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu, önünde aynı yönde ilerleyen Sena Kutgi yönetimindeki ZS 098 plakalı aracın arka kısmına çarptı. Kazada yaralanan olmazken, alkollü içki tesiri altında araç kullanarak kazaya neden olan Konca tutuklandı. Soruşturma sürüyor.

İkinci kaza ise saat 23.30 sıralarında Ercan-İskele ana yolunda üzerinde, Karavezirler Petrol İstasyonu önlerinde meydana geldi. 35 yaşındaki Dominic Agwa Gbuuga yönetimindeki KL 412 plakalı araç, batı istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıktı ve toprak ile moloz yığınına çarparak takla attı.

Kaza sırasında savrulan taş ve moloz parçaları, SSY Motors isimli galeri içerisinde bulunan üç araca çarparak hasara neden oldu. Kazada yaralanan araç sürücüsü Dominic Agwa Gbuuga, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

Her iki kazayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.