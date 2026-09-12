Seçimlerin yenilenmesine ilişkin karar tasarısı Genel Kurul’a sevk edildi

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi dün saat 10.30’da Komite Başkanı Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında toplandı.

Toplantıda ilk olarak “Cumhuriyet Meclisi Seçimlerinin Yenilenmesine İlişkin Karar Tasarısı” ele alındı ve oy çokluğuyla onaylanarak Genel Kurul’un gündemine sevk edildi.

Ardından görüşülen “Ateşli Silahlar (Değişiklik) Yasa Tasarısı” da oy çokluğuyla kabul edilerek Genel Kurul’a gönderildi.

“Patlayıcı Maddeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın ise ikinci görüşmesi tamamlandı. İvediliği bulunmayan tasarının üçüncü okunuşunun Komite’nin bir sonraki toplantısında yapılacağı belirtildi.

Komite Başkanı Yasemi Öztürk başkanlığındaki toplantıya, Komite Başkan Vekili Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Ongun Talat ile Komite üyeleri UBP Milletvekilleri Sadık Gardiyanoğlu ve Alişan Şan ile CTP Milletvekili Ürün Solyalı katıldı.

Toplantıya davetli olarak Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı, Polis Genel Müdürlüğü ve Taşkent Doğa Parkı’ndan yetkililer de katılarak görüşlerini Komite’ye sundu.