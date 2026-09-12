Şentuğ: “Doğaya bilinçsizce fırlatılan her çöp, ekosisteme doğrudan zarar verir”

Her Daim Doğa Dostları Derneği ve Kıbrıs Sulak Alan Topluluğu, Gazimağusa Belediyesi ile Oza Kahve firmasının lojistik desteğiyle bu sabah Glapsides sulak alanından 11 çuval atık topladı.

Her Daim Doğa Dostları Grubu Başkanı Yusuf Şentuğ yaptığı açıklamada, plastik poşetlerden cam şişelere, evsel atıklardan ambalajlara kadar doğaya bilinçsizce fırlatılan her çöpün, ekosisteme doğrudan zarar verdiğini söyledi.

Glapsides sulak alanındaki ekolojik zenginliğe dikkat çeken Şentuğ, Glapsides’in, sadece bir su birikintisi değil; göçmen kuşların dinlenme noktası, endemik bitkilerin yuvası ve bölge biyolojik çeşitliliğinin can damarı olduğunu, burayı kirletmenin binlerce canlının yaşam alanını yok etmek anlamına geldiğini söyledi.

Mağusa’nın doğal güzelliği ve turizm potansiyelinin de temiz sulak alanlara doğrudan bağlantılı olduğunu ifade eden Şentuğ, “Doğallığını ve estetiğini kaybetmiş bir çevre ne şehre ne de turizme değer katar. Bize sunulan bu doğal mirası korumak ekonomik açıdan da bir zorunluluktur.” dedi.

Amaçlarının sadece bugünün çöpünü toplamak olmadığına dikkat çeken Şentuğ, amaçlarının yarının kirletilmesini kalıcı olarak önlemek olduğunu vurguladı.

Şentuğ açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Geleceğimiz, şehrimiz ve doğamız için lütfen sulak alanlarımızı koruyalım ve yeniden kirletmeyelim. Yerel yönetimleri ve tüm halkımızı bu konuda daha hassas olmaya ve radikal önlemler almaya davet ediyoruz.”