Mağusa’da polisi darp eden şahıs tutuklandı

Mağusa’da dün gece alkollü içki tesiri altında sarhoş vaziyette bulunan 34 yaşındaki M.M., arkadaşının tutuklanmasını engellemek amacıyla görevli polise direnip darp ederek serçe parmağının kırılmasına neden oldu.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, saat 00.15 sıralarında meydana gelen olayda M.M., arkadaşının tutuklanmasını engellemek amacıyla görevli polise karşı direnç gösterip polisi darp ederek görevinden men etti. Darp sırasında polisin serçe parmağının kırılmasına neden olan M.M., ayrıca görevli polise küfretti.

Alkollü olduğu tespit edilen ve nefes örneği vermeyi reddeden M.M. tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.

Mağusa’da çevreye rahatsızlık veren şahıs tutuklandı

Mağusa’da dün gece alkollü içki tesiri altında sarhoş vaziyette bulunan 43 yaşındaki Z.C., yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi ve görevli polislere küfretti.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, saat 00.10 sıralarında meydana gelen olayda Z.C., alkollü araç kullanmak suçundan polise celp edildiği gerekçesiyle yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi ve görevli polislere küfretti. Nefes örneği vermeyi reddeden Z.C. tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.

Girne’de alkollü şahıs rahatsızlık verdi

Girne’de dün sabah Çember Sokak üzerinde bulunan 43 yaşındaki A.U., 301 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş vaziyette olduğu sırada yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi.

Polis tarafından tutuklanan A.U. ile ilgili soruşturma devam ediyor.

İkamet izinsiz şahsın Yedidalga’da başka bir suç işlediği ortaya çıktı

Gaziveren’de polis tarafından şüpheli olarak görülen 29 yaşındaki P.O.’nun yapılan muhaceret kontrolünde ülkede izinsiz ikamet ettiği tespit edildi.

Polis soruşturmasında P.O.’nun, Yedidalga’da bir şahsa ait evin penceresini açarak cürüm işlemek kastıyla eve girdiği de belirlendi.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.

İkamet izinsiz 2 kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün kaçak yaşamla mücadele kapsamında polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrol ve denetimlerde, ülkede yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak kaldığı tespit edilen 2 kişi tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.