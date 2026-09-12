20 araç trafikten men edildi

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 2 bin 489 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucunda trafik kurallarına uymadığı ve diğer yol kullanıcıları için tehlike yarattığı tespit edilen 336 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı. 20 araç ise trafikten men edildi.

Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamaya göre, rapor edilen sürücülerin 126’sı yasal hız sınırının üzerinde araç kullanırken tespit edildi. 19 sürücü ise alkollü içki tesiri altında araç kullanmaktan rapor edildi.

Denetimlerde ayrıca 97 sürücü diğer trafik suçlarından, 25 sürücü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmaktan, 17 sürücü emniyet kemeri takmamaktan ve 9 sürücü muayenesiz araç kullanmaktan rapor edildi.

Cep telefonu kullanarak araç süren 8 kişi, sigortasız araç kullanan 7 kişi, tehlikeli sürüş yapan 3 kişi ve trafik ışıklarına uymayan 3 kişi hakkında da yasal işlem başlatıldı.

Elektrikli scooter kullanım kurallarına uymayan 9 kişi, trafik levha ve işaretlerine uymayan 3 kişi, koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanan 3 kişi ve susturucusuz egzoz kullanan 2 sürücü de denetimler kapsamında rapor edildi.

Öte yandan 4 sürücünün araçların ışık kurallarına uymadığı, 1 sürücünün ise sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullandığı tespit edildi.

Polisin ülke genelindeki trafik denetimlerinin sürdüğü belirtildi.