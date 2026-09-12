Ahmet Gökhan yeniden Bahar Esintileri Sanat Derneği başkanı
Bahar Esintileri Sanat Derneği 3. Olağan Genel Kurul sonucu başkanla yeniden Ahmet Gökhan’ın seçildiği bildirildi.
Bahar Esintileri Sanat Derneği başkanlığına yeniden Ahmet Gökhan seçildi.
Bahar Esintileri Sanat Derneği verilen bilgiye göre, Bahar Esintileri Sanat Derneği’nin 3. Olağan Genel Kurul toplantısı Lefkoşa İlköğretim Sendikası Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
Yeni dönem yönetiminde görev alan isimler şöyle:
“As Başkan, Genel Sekreter ve Mali İşler Birimi: Nezire Öke, Sosyal İşler Komitesi: Bahar Gökhan, Mine Kanmaz Suthan ve Konce Alasya Aktansoy, Halkla İlişkiler Birimi: Meryem Mavideniz, Yazman: Fatoş Arslan. Denetleme Kurulu Başkanı: Emine Sönmez Bozat, Disiplin Kurulu Başkanı: Fatma Sabri seçildi. Genel Koordinatör: Osman Yıldızev.”
Genel Kurul’un son bölümünde sie, Bahar Esintileri Sanat Derneği’nin yeni dönemde gerçekleştirmeyi planladığı konserler, kültür-sanat etkinlikleri, projeler ve diğer çalışmalar değerlendirildi.