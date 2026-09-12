74 yaşındaki Jurijs Samsonovs’un ölüm nedeni kalp ve damar hastalıkları

İskele’de hayatını kaybeden 74 yaşındaki Jurijs Samsonovs’un ölüm nedeninin kalp ve damar hastalıkları olduğu belirlendi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 10 Eylül’de yürüyüş yaptığı sırada aniden rahatsızlanan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Samsonovs’un otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp ve damar hastalıkları” olduğu tespit edildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.