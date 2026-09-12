Sucuoğlu’nun ilk kararı ‘Filo’ya izin mi oldu?

Girne açıklarında 14 kişinin yaşamını yitirdiği, 14 kişinin ise kaybolduğu büyük deniz faciasının merkezinde yer alan Filo Denizcilik’e, olaydan günler sonra ilk kez sefer izni verildiği ortaya çıktı.

‘FiloJet’ isimli katamaranda meydana gelen facianın ardından Ulaştırma Bakanlığı, Filo Denizcilik’in seferlerinin bir sonraki emre kadar durdurulduğunu açıklamıştı.

Şirket, izinlerin askıya alınmasından bu yana kontrollerden geçmek amacıyla Mersin’e gitmek için başvurularda bulunuyor ancak bir süredir talep ettiği çıkış iznini alamıyordu.

Beklenen onay dün gece çıktı ve şirkete ait "Şampiyon Melekler" isimli yük gemisi, saat 22.40’ta Mağusa Limanı’ndan demir alarak yola çıktı.

Saç ve kalayla tamir edildi, Mersin'e boş gitti

Mersin’deki denetimlerden geçebilmek adına, Girne’deki facianın hemen ardından Mağusa Limanı’ndaki tersaneye çekilen Şampiyon Melekler gemisinin burada saç ve kalayla tamir edildiğinin görüldüğü aktarıldı.

Bizzat Filo Denizcilik’in talebi doğrultusunda Mersin’e hareket eden yük gemisi limandan boş olarak ayrıldı. Gemi burada kapsamlı bir sörvey kontrolü ile PSC’den (Port State Control) geçecek. Geminin ancak bu kritik denetimleri başarıyla tamamlaması durumunda, yaklaşık 10 gündür limanda bekletilen TIR’ları yüklenerek adaya getirmesine izin verilecek.

Kulislerde yanıt bekleyen sorular

Erhan Arıklı’nın görevden alınmasının hemen ardından Ulaştırma Bakanlığı koltuğuna bu gece oturan UBP’nin devrik başkanı Faiz Sucuoğlu’nun, göreve gelir gelmez böylesi hassas ve kritik bir izne imza atması beraberinde çok sayıda soru işareti doğurdu.

Söz konusu kararın göreve henüz yeni atanan Faiz Sucuoğlu’nun inisiyatifiyle mi alındığı, yoksa parti içi muhalefeti yıpratmak isteyen Başbakan Ünal Üstel’in bir hamlesi mi olduğu yönündeki iddialar ise siyasi kulisleri şimdiden hareketlendirdi.