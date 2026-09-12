Mutfak dolabı keserken elini makineye kaptırdı
Minareliköy’de yapımı süren bir sitede çalışan 28 yaşındaki işçi, mutfak dolabı kestiği sırada dengesini kaybederek ahşap kesme makinesine düştü. Sol el bileğinden yaralanan işçi, hastanede tedavi altına alındı.
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Minareliköy’de yapımı devam eden bir site içerisinde çalışan 28 yaşındaki Mohsin Khan, mutfak dolaplarını kestiği sırada dengesini kaybederek yere düşmesi sonucu yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre olay, dün saat 12.00 sıralarında meydana geldi.
Mohsin Khan’ın, mutfak dolaplarını kestiği sırada dengesini kaybedip kayarak yere düşmesi sonucu, yerde bulunan ahşap kesme makinesine sol el bileğini kaptırdığı belirtildi.
Yaralanan Khan, olayın ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tedavisinin ardından Ortopedi Servisi’nde müşahede altına alındı.
Polis, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.
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