MOD’da “Pazar Sineması” Sofoklis ile başlıyor

MOD Cafe’nin sinema, yemek ve sohbeti bir araya getireceği “Pazar Sineması” etkinlik serisi, 13 Eylül Pazar günü yönetmen Evren Maner’in “Sofoklis” filminin gösterimiyle başlayacak.

Eylül ayı boyunca üç pazar günü gerçekleştirilecek seride, üç farklı Kıbrıs hikâyesi izleyiciyle buluşacak. İlk etkinlikte 107 dakikalık “Sofoklis” filminin gösteriminin ardından yönetmen Evren Maner, izleyicilerle söyleşi ve soru-cevap bölümünde bir araya gelecek.

Etkinlik saat 18.00’de karşılama ve yemekle başlayacak. “Sofoklis” saat 18.30’da gösterilecek, filmin ardından saat 20.17’de Evren Maner’in katılımıyla yönetmen söyleşisi gerçekleştirilecek.

“Pazar Sineması” serisinin diğer buluşmaları ise 20 ve 27 Eylül tarihlerinde yapılacak. MOD Cafe, etkinlikle sinema deneyimini yalnızca film izlemekle sınırlı tutmayarak, izleyicileri yemek ve sohbet etrafında bir araya getirmeyi hedefliyor.