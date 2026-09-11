Aki Kitagawa’nın Koto resitali ile Uzak Asya’ya ruhsal bir yolculuğa çıktık

Murat OBENLER

Japonya’nın Kıbrıs Büyükelçiliği yıllık kültürel etkinlik kapsamında canlı koto müziği resitali düzenledi. Güney Lefkoşa’daki Kıbrıs Enstitüsü’nde yer alan Koto Müziği resitalinde yaşamını İngiltere’de sürdüren Japon koto sanatçısı Aki Kitagawa kendi besteleri ve önemli koto üstadlarından besteler icra etti. Sawai Koto Enstitüsü üyesi olarak Ikuta-ryū koto ekolünün temsilcisi olarak sahneye çıkan Aki Kitagawa’nın 6 parçalık koto resitalini Japonya’nın Kıbrıs Büyükelçisi Satoshi Iwasaki, Kıbrıs Enstitüsü başkanı Prof. Stavros Malas, bazı büyükelçiler, yabancı misyon şefleri ve farklı milletlerden oluşan kalabalık bir sanatsever kitlesi takip etti. Resitali sırasında parçalar arasında koto müziğinin tarihçesi ve bu özel enstrüman hakkında bilgiler de veren Kitagawa resital sonrasında da sanatseverlerin meraklı sorularına cevap verdi.

Etkinlikte sırasıyla Japonya’nın Kıbrıs Büyükelçisi Satoshi Iwasaki ve Kıbrıs Enstitüsü başkanı Prof. Stavros Malas birer konuşma yaparak büyükelçiliğin çalışmaları ve etkinliğin organizasyon süreçlerindeki örnek işbirliğinden bahsettiler.



Japonya Büyükelçiliği’nin kültürel etkinlikleri “Video Oyunları Senfonisi” ve “Kokuho” filmi gösterimi ile sürecek

Büyükelçisi Satoshi Iwasaki koto resitali sonrasında kültürel etkinliklerin süreceğini belirterek 18 Eylül Cuma, Eleftheria Meydanı’nda ücretsiz olarak Andrés Soto’nun orkestral düzenlemeleri ve Liza Xanthopoulou şefliğinde Japonya Büyükelçiliği,Kıbrıs Senfoni Orkestrası ve Nicosia Friends Association işbirliğinde “The Video Game Symphony-Video Oyunları Senfonisi” adlı açık hava etkinliği ile Friends of Cinema Society işbirliğinde 25 Eylül’de Pantheon Sineması’nda ücretsiz olarak Yönetmen Sang-il Lee’nin 2025 yılı yapımı, 175 dakikalık “Kokuho” filmini (Film 2025 Cannes Film Festivali’nin Directors’ Fortnight Bölümü’nde gösterildi) göstereceklerini de ifade etti.