Laguna Bölgesi’nde trafik akış yönü değiştiriliyor

Mağusa Belediyesi, Laguna Bölgesi’ndeki trafik yoğunluğunu azaltmak ve ulaşımı daha güvenli hale getirmek amacıyla yeni trafik düzenlemesini hayata geçiriyor.

Genişletilmiş Trafik Komisyonu’nun önerisiyle hazırlanan “tek yön ring sistemi”, Gazimağusa Belediye Meclisi’nin 7 Ocak 2026 tarihli toplantısında 07/26 sayılı kararla oy birliğiyle onaylanmıştı. Bu karar doğrultusunda Laguna bölgesindeki yeni trafik düzenlemesinin bu hafta uygulamaya geçirilmesi planlanıyor.

Yeni düzenleme kapsamında Laguna Bölgesi’ndeki mevcut tek yönlü trafik akışı ters yönde işletilecek. Sahil yolu araç trafiğine kapalı kalmaya devam edecek. Bölgede büyük araçların güvenli geçişini sağlayacak gerekli düzenlemeler de Gazimağusa Belediyesi Bayındırlık Birimi tarafından gerçekleştirilecek.

Uygulama, gerekli trafik işaretleri ve yönlendirme levhalarının yerleştirilmesinin ardından deneme süreciyle başlayacak. Deneme süresinin tamamlanmasının ardından bölgedeki trafik akışı yeniden değerlendirilerek gerekli görülmesi halinde ilave düzenlemeler yapılacak.

Sürücülerin herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması ve trafik güvenliğinin sağlanması için bölgede yerleştirilen trafik levhaları ile yönlendirme işaretlerine dikkatle uymaları önemle rica olunur.