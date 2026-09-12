Belediye Başkanları Derneği, Seçim Yasası ile ilgili eleştirilerde bulundu

Kıbrıs Türk Belediye Başkanları Derneği, Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasası ile karma oy uygulamasının Belediye Meclisi seçimlerinde de kaldırıldığını ifade ederek, eleştiride bulundu.

Dernek başkanı Yücel Atakara, “Belediye Meclislerinin yapısını etkileyecek böylesine kritik bir yasal düzenleme yapılırken, Kıbrıs Türk Belediye Başkanları Derneği ve yerel yönetim organlarının görüşüne başvurulmamış olması doğru bir yaklaşım olmamıştır.” dedi.

Atakara, kararın içeriğinden bağımsız olarak doğrudan yerel demokrasiyi ve belediyelerin işleyişini ilgilendiren hususlarda, kararların yerel yönetimlerin deneyim ve görüşleri alınarak ortak akılla şekillendirilmesi gerektiğine inandıklarını kaydetti.