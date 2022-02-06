Girne Üniversitesi’ne yatay geçiş başvuruları başladı

Girne Üniversitesi, 2021-2022 öğretim yılı bahar dönemi yatay geçiş başvurularını kabul etmeye başladı. Girne Üniversitesi’nin 12 fakülte ve 5 yüksekokulu için adayların 25 Şubat günü mesai bitimine kadar başvurularını tamamlaması gerekiyor.

Bir başka yükseköğrenim kurumunda öğrenim gören öğrenciler, Girne Üniversitesi’nin Deniz Bilimleri Fakültesi, Denizcilik Fakültesi, Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Turizm Fakültesi, Denizcilik Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Havacılık Yüksekokulu,Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Yabancı Diller Meslek Yüksekokulu ve Turizim ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu’ na bağlı tüm bölümlerine yatay geçiş yapabilecekler.

Fehmi Tokay: “Öğrencilerimize güzel bir geleceğin kapılarını açıyoruz.”

Girne Üniversitesi’nin dönemlik eğitim veren bölümlerine geçiş yapmak isteyen öğrenciler için yatay geçiş başvurularını almaya devam ettiklerini söyleyen Girne Üniversitesi Genel Sekreteri Fehmi Tokay, “Girne Üniversitesi olarak yetkin kadromuz ve şehrin merkezinde yer alan kampüsümüzle verdiğimiz nitelikli eğitimle öğrencilerimize güzel bir geleceğin kapılarını açıyoruz” dedi.

Yatay geçiş için başvuru adresleri

Girne Üniversitesi’ne yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler 25 Şubat tarihine kadar başvuru yapılabilecek. Yatay geçiş başvuru koşulları ile özel burs imkanları hakkında detaylı bilgiye aday.kyrenia.edu.tr web sayfasından ulaşmak mümkün.