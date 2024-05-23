Girne Üniversitesi’nde hemşirelik mesleği pek çok yönüyle ele alındı

Yakın Doğu Oluşumu Hastaneleri, her yıl 12-18 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Dünya Hemşirelik Haftası’nı “Yakın Doğu Oluşumu Hastaneleri Hemşirelik Sempozyumu” ile kutladı. Sağlık hizmetlerinin vazgeçilmez kahramanları olan hemşirelere ithaf edilen bu özel hafta, Yakın Doğu Oluşumu Hastaneleri’nin düzenlediği sempozyum ile meslek profesyonellerini, hemşire adaylarını ve halkı bir araya getirdi.

Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane Kültür Kongre ve Sergi Sarayı’nda yoğun katılımla gerçekleşen sempozyuma; Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Üyesi ve Yakın Doğu Oluşumu Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soykurt, Girne Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rüveyde Bundak, Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümran Dal Yılmaz, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Başhekimini temsilen Prof. Dr. Müfit Cemal Yenen, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi Başhekimi Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhemşiresi Türkan Şahin, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi Başhemşiresi Demet Yalçın Özsoylu ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Başhemşiresi Sema Yalçınkaya’nın yanı sıra birçok hemşire ve ebe de katıldı.

Hemşirelik alanındaki yenilikleri paylaşmayı, deneyimleri aktarmayı ve bilgi aktarımını sağlayarak sağlık hizmetlerindeki kaliteyi artırmayı amaçlayan sempozyumda mesleğin geleceği de tartışıldı. Gerçekleştirilen sunumların ardından sempozyum, Yakın Doğu Üniversitesi Yeniboğaziçi Hastanesi tarafından hazırlanan “Halkın Gözünde Hemşirelik” isimli video gösterimi ile sona erdi.

Hemşirelik mesleği birçok yönüyle ele alındı

İki oturumdan oluşan sempozyumun ilk oturumunda; Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümran Dal Yılmaz “Hemşirelerimiz Geleceğimiz”, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Başhemşiresi Sema Yalçınkaya ile Eğitim Hemşiresi Fatma Yılmaz “Hemşirelik ve Hemşirelik Eğitiminin Tarihçesi”, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhemşiresi Türkan Şahin “Hemşirelikte Bakım Kalitesi” ve Girne Üniversitesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Hazel Şahin Tarım “Hemşirelikte Psikososyal Bakım” konularını ele aldı.

İkinci oturumda ise; Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhemşire Yardımcısı ve Eğitim Hemşiresi Şenay Öztaşlı “Hemşirelikte İletişim” konulu sunum gerçekleştirdi. Servis Hemşiresi Berkay Şahin’in “Kültürel Farkındalık ve Hemşirelik Yaklaşımı” başlıklı sunumunun ardından, Yeniboğaziçi Hastanesi Başhemşiresi Demet Yalçın Özsoylu, “Hemşirelikte Dijital Dönüşüm” konusunu ele alırken, Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Hazal Cemre Yorulmaz ise “Hemşirelikte Enfeksiyon Kontrolünün Önemi ve Sürdürülebilirlik” üzerine bir sunum gerçekleştirdi.