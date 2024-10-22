Girne Tiyatro Su’nun “Yarım Canlar Destanı” adlı oyunu Girne'de sahnelenecek

Girne Tiyatro Su tarafından hazırlanan “Yarım Canlar Destanı” adlı oyun 1, 8, 15 ve 29 Kasım tarihlerinde sahneleniyor.

Girne Tiyatro Su’dan yapılan açıklamaya göre, Girne Tiyatro Su ve Altıüstü Kabare ortak prodüksiyonu olan oyunun Kıbrıslı herkesin ayrıca göçe zorlanan herkesin yaşamından kesitler bulacağı sürükleyici bir oyun olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Zaman bulanınca yaralara, acılar diner mi? Kıbrıs. Akdeniz'in orta yerinde, barışın ve kardeşliğin acılarla harmanlandığı ada ve adanın içinde bir Derman. Derman Atik’in tiyatro dolu yaşamını konu alan ‘Yarım Canlar Destanı’ oyunu Kıbrıs'ın yüzyıllardır biriktirdiği geçmişini de miras olarak alıp, seyirciyle bu hikayede buluşmayı bekliyor.” ifadelerine yer verildi.

Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda saat 20.00’de sahnelenecek oyunun +16 yaş kategorisi olarak izleyiciyle buluştuğunun belirtildiği açıklamada, Burçhan Göze’nin yazdığı ve yönettiği oyunun yardımcı yönetmenliğini Özge Günay Göze yapıyor.

Esel Fatma Tüney’in reji asistanlığını üstlendiği ışık uygulamasının ise Mehmet Saygıer’in yaptığı oyunda Cenk Gürçağ, Derman Atik ve İlkşen Varoğlu Atik rol alıyor. Ayrıca oyunda Cemile Gürçağ ve İlde Atik de solist olarak görev alıyor.

Açıklamada, oyunun prömiyeri olan 1 Kasım Cuma biletlerinin tükendiği ancak 8, 15 ve 29 Kasım’daki Girne gösterileri için biletlerin “www.kibrisbiletcim.com”dan ve oyun günleri 18.30’dan itibaren girişte alınabileceği belirtildi. (tak)