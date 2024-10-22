Girne-Tatlısu yolundaki kazada 4 kişi yaralandı...

Girne - Tatlısu ana yolunda, bugün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yaralılar, kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, saat 11.45’te meydana geldi.

Bir marketin park alanı içerisinde seyreden Ali Demirci (E-48), yönetimindeki JE 726 plakalı kamyonet araçla dikkatsizce ana yol konumunda bulunan Girne-Tatlısu ana yoluna giriş yaptı, o esnada ana yol üzerinde seyreden Alı Kayım (E-50) yönetimindeki UT 957 plakalı aracın sağ ön kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce savrulan UT 957 plakalı araç, yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelen Tanya Hudson (K-54) yönetimindeki ZNC 670 plakalı aracın ön kısmına çarptı.

Çarpma sonucu her iki araç takla atarak banket içerisine savruldu.

Kazada ZNC 670 plakalı araç tavanı üzerinde, UT 957 plakalı araç ise sol yan kısmı üzerine devrilerek durdu.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazada yaralanan ZNC 670 plakalı araç sürücüsü ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Andrew Hudson (E-70), Shirley Theresa Salkey (K-70) ve Delroy George Hudson (E-50), Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yapılan müdahalelerin ardından Tanya Hudson, Andrew Hudson ve Delroy George Hudson, ortopedi servisinde müşahede altına alınırken, Shirley Theresa Salkey, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek cerrahi servisinde tedavi altına alındı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.