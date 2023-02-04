Girne – Tatlısu anayolu buzlandı, Alevkayası - Esentepe Yolunda sis var

Polis, Girne - Tatlısu anayolunun, Karaağaç yol kavşağı ile Tatlısu arasında kalan kısmının dolu yağışı nedeniyle buzlandığını duyurdu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, yoldaki buzlanmanın sürücüler için tehlike arz ettiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, Alevkayası - Esentepe yolu üzerinde oluşan sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer azaldığı, bu güzergahları kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri talep edildi.