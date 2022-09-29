Girne Köprülü Kavşağı ile St. Hilarion Kavşağı arasında çalışma yapılacak

Girne Köprülü Kavşağı ile St. Hilarion Kavşağı arasındaki güzergâhta yarından itibaren 6 gün boyunca çalışma yapılacağı duyuruldu.

Karayolları Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, güzergahta yarından başlayarak, Çarşamba gününe kadar yatay ve düşey işaretleme çalışmaları yapılacak.

Bu güzergâhları kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.