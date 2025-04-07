Girne Kaymakamı'na soruşturma başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Girne Kaymakamı Cemal Özcemoğlu hakkında çıkan haberleri dikkate alarak soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Girne Kaymakamı Cemal Özcemoğlu'nun Cumartesi gece yarısı trafikte görev yapan polis memurları ile tartışma yaşadığı iddia edilmişti.

Olayın perde arkasında ise, trafik kontrolü yapan polislerin bir kadın sürücüyü kontrol amaçlı durdurup, alkol testi yapılmak istemesi üzerine, testi yapmayarak "Kaymakam bana üfleme dedi" sözlerini kullandığı, ardından Özcemoğlu'nun söz konusu noktaya gidip, görevli polisler ile tartışmaya girdiği aktarılmıştı.