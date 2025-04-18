Girne Kaymakamı Özcemoğlu görevden alındı

Girne Kaymakamı Cemal Özcemoğlu, görevden alındı.

Özcemoğlu, alkollü şekilde direksiyon başına geçmiş ve kendisini durduran trafik polisinin alkol testi talebini "kaymakam olduğu" gerekçesiyle reddetmişti.

Resmi Gazete'de yayımlanan görevden alma kararı şöyle:

"Üst Kademe Yöneticileri Yasası'nın 3'üncü maddesinin (2)'nci fıkrası uyarınca 27.04.2023 tarihli kararname ile 28.04.2023 tarihinden itibaren KKTC İçişleri Bakanlığı Girne Kaymakam mevkiine atanmış olan Sn. Cemal Özcemoğlu'nun 19.04.2025 tarihinden itibaren bu mevkiiden alınmasına karar verilir."