Girne Hastanesi için yeniden ihale

NE YAŞANDI? 28 Şubat 2020: GAÜ’nün sigorta borçlarına karşılık ‘hastane inşaatı’ Maliye Bakanlığı tarafından devralındı.

10 Temmuz 2020: Hastane inşaatı Sağlık Bakanlığı’na teslim edildi.

24 Mart 2021: Yeni Girne Hastanesi için ihaleye çıkıldı.

31 Mart 2021: Bütçe Dairesi ihale için bloke edilmiş parayı geri çekti.

3 Eylül 2021: Girne Hastanesi için yeniden ihaleye çıkıldı.

20 Ekim 2021: İhale sonuçlandı, keşif bedeli 57 milyon 556 bin TL’nin altında teklif veren Gerçek İnşaat ihaleyi kazandı.

30 Kasım 2021: Ulaştırma Bakanı, dövizdeki fark nedeniyle ihalenin iptal edileceğini duyurdu.

YENİDÜZEN

Merkezi İhale Komisyonu Başkanlığı, Yeni Girne Hastanesi için yeniden ihaleye çıktı.

Tam bir başarısızlık öyküsüne dönen hastane ihalesinde şartname bedeli 210 milyon TL+ KDV olarak belirlendi.

İhale ile ilgili tekliflerin, 27 Eylül saat 10.00’a kadar Merkezi İhale Komisyonu’na yapılabileceği kaydedildi.

Neler yaşanmıştı?

Hatırlanacağı üzere; Yeni Girne Hastanesi tam bir başarısızlık öyküsüne dönüşmüştü.

Ulusal Birlik Partisi’nin başkanlığındaki farklı hükümetler, “sigorta borçları” karşılığı devralınan yarım inşaat hastanenin ihale sürecini bile tamamlayamamıştı.

Girne Amerikan Üniversitesi’nin 11 milyon TL sigorta borcuna karşılık devralınan Girne Hastanesi ile ilgili süreç uzadıkça uzadı, ihaleler yapıldı, bozuldu, yenilendi ancak yine sonuç çıkmamıştı.

2020 yılında devlet bünyesine geçirilmesiyle 24 Mart 2021 tarihinde “Yeni Girne Hastanesi Tadilat İşleri İçin” ihaleye çıkılmıştı.

Akabinde 1 Nisan 2021’de “Proje Bütçesi” iptal edilmiş ve ihale süreci çökmüştü.

Geride kalan Eylül ayı içinde yeni bir ihale için yeniden harekete geçildi ve hastane için yeniden ihaleye çıkılmıştı.

Bu kez yasal sorunlar ve dövizdeki yükselme yüzünden en son ihalede iptal edilmişti.