Girne Emekçi Kadınlar Kooperatifi faaliyete geçti

Kadın Emeğinin değerlendirilmesi temel amacıyla Girne Emekçi Kadınlar Kooperatifi kuruldu.

İlk Genel Kurulunu 10 Nisan Pazartesi günü yapan kooperatifin kurucu üyeleri arasında üretici kadınlar başta olmak üzere, gastronomi uzmanları, organik tarımcı, ekonomist, doktor, avukat, mimar, turizmci, gazeteci ve siyaset bilimci gibi farklı meslek gruplarından kadınlar bulunuyor.

Koop Şirketler Mukayyitliği Başmüfettişi Hediye Soyer ve müfettiş Hacer Sığınç başkanlığında yapılan genel kurula kurucu üyelerin yanında, Gi-Ka Koop Başkanı İçim Kavuklu ve Gi-Ka Koop İcra kurulu üyeleri ve kuruluş süreçlerinde katkıları olan konuklar katıldı. Kooperatifin ana sözleşmesinin onayı sonrasında 3 yıl görev yapacak, 5 kişilik yönetim kurulu seçildi. Başkan Emel Kişi, Başkan Yardımcısı Özay Kalyoncu, Sekreter Bahar Çağan ve faal üyeler İlhamiye Şenhuy ve Kerime Pere oldu.

“KADINLAR EKONOMİDE HAK ETTİKLERİ YERE KAVUŞACAK”

Başkan Emel Kişi, Girne İlçe sınırları içerisinde bulunan üretici kadınlara kapılarının açık olduğunu ve kooperatife üye olabileceklerini belirtti.

Temel hedeflerinin bölgedeki Yerel Yönetimlerle, sivil toplum örgütleriyle, ülkedeki tüm kooperatifler ve Kadın Örgütleri ile işbirliği içinde Kadınların ekonomik ve sosyal kalkınmasına fayda sağlamak olduğunu vurguladı. Ülke kültür ve turizminin gelişmesine katkı yapmak istediklerini de belirten Emel Kişi, ülkemizde, gelecek nesillerin sahiplenebileceği ekonomik ve sosyal Kalkınma Stratejisine ihtiyaç bulunduğunu ve bunun için de çalışacaklarını belirtti.

Emel Kisi, Kooperatiflerinin, ürün kalite standartlarının geliştirilmesi ve markalaşmaya kadar olan süreçlerde üyelerinin yanında olacağını ve üretim ve pazarlama faaliyetlerinde çok önemli rol oynayacaklarını belirtti.

Ekonomik faaliyetlerin yanında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği farkındalığına yönelik çalışmalar ve çevre bilincinin yaygınlaşması amacıyla eğitici aktiviteler yapmak için de harekete geçtiklerine dikkat çeken Kişi, özelde Girne’de genelde de ülkemizde refah seviyesi yüksek bir toplum yaratmaya katkıda bulunmak hedefinde olduklarını söyledi.