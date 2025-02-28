Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde durum içler acısı

Lema GÖZAY

Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ndeki gayri hijyenik durum, Kanal SİM ve Yenidüzen Gazetesi kameralarına yansıdı.

Hastane içerisindeki yoğunluk, altyapı eksiklikleri ve yetersiz personel, her geçen gün yoğunlaşan nüfusa hizmet veremez duruma geldiğini gösterdi.

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Girne’nin devlet hastanesi olan Dr. Halil Akçiçek Hastanesi’nin poliklinik servisinde bulunan ve hem poliklinik hizmeti alan hastaların hem de tahlil vermek amacıyla hastaların kullanmak durumunda olduğu tuvaletlerde tuvalet kağıdı, peçete ve sabunların bulunmadığı gözlemlenirken, hijyen açısından da sınıfta kaldığı yüksek hijyen koşullarında bulunması gereken hastane tuvaletlerinin ‘pis’ ve hastaların kullanmaya çekindiği halde olduğu görüldü.

Özellikle hastanelerin kontaminasyonu engelleyecek en yüksek seviyede hijyen koşullarına sahip olması gerekirken, aynı zamanda hastanelerinde sürekli hasta trafiğiyle birlikte bulaşın yüksek olduğu ve herhangi bir bulaş ortamının oluşmasının minimalize edilmesi gerektiği biliniyor. Tüm bunlara rağmen devlet hastanesinin tuvaletleri hem yetersiz hijyen malzemesi hem de yetersiz hijyen koşulları nedeniyle hastaların kullanmaya çekindiği bir durum ortaya çıkarıyor.