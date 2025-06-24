Girne-Değirmenlik anayolunda kumlama uyarısı
Girne - Değirmenlik anayolunda meydana gelen kaza sonrası dökülen yağ ve akaryakıt nedeniyle yola kumlama yapıldığından sürücülere dikkatli olmaları uyarısı yapıldı.
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Girne - Değirmenlik anayolunda meydana gelen kaza sonrası dökülen yağ ve akaryakıt nedeniyle yola kumlama yapıldığından sürücülere dikkatli olmaları uyarısı yapıldı.
Polisin konuya ilişkin açıklaması şöyle:
"Girne - Değirmenlik Anayolu'nun 8-9'uncu km'leri arasında meydana gelen kaza sonrası yola dökülen yağ ve akaryakıt nedeniyle güzergah üzerinde kumlama yapılmıştır. Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur"
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