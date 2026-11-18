Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, Sağlık Bakanlığının 29 gün arayla toplam 1 milyon 60 bin adet Panadol için teklif istemesini eleştirerek, kamu kaynaklarının hastaların ihtiyaç duyduğu ilaçlara, kanser tedavilerine ve hayati tanı hizmetlerine yönlendirilmesi çağrısında bulundu.

Birlik, Bakanlığın 15 Ekim'de “çok acil” diyerek 360 bin adet, 13 Kasım'da ise “acil” diyerek 700 bin adet Panadol için teklif istediğini belirtti.

“Bu miktarları hangi stok ve tüketim verilerine dayanarak belirlediniz?”

Panadol'un eczane raflarında bulunduğunu ve sigorta kapsamında temin edilebildiğini vurgulayan Birlik, 29 gün arayla toplam 1 milyon 60 bin adetlik teklif istenmesini hangi ihtiyacın haklı çıkardığını sordu.

Birlik, Bakanlığın söz konusu miktarları hangi stok ve tüketim verilerine dayanarak belirlediğini ve her iki talebi de acil kılan gerekçeleri kamuoyuna açıklaması gerektiğini kaydetti.

“Öncelik kanser ilaçlarına ve hayati tanı hizmetlerine verilmeli”

Vatandaşların Panadol ve C vitamini gibi ürünlere en yakın eczaneden erişebileceğini belirten Birlik, Bakanlığın bu ürünler için neden kamu kaynağı ayırmayı tercih ettiğini sorguladı.

Sağlık bütçesinde önceliğin hastaların ulaşamadığı ilaçlara, kanser tedavilerine ve PET-CT gibi hayati tanı hizmetlerine verilmesi gerektiğini vurgulayan Birlik, şu çağrıda bulundu:

“Bütçeyi hastaların ihtiyacına göre planlayın. Eczanelerde zaten bulunan ilaçlarla kamu raflarını doldurmak, kanser ilacını bekleyen hastanın ihtiyacını karşılamaz. Halkın vergisini, hastaya zamanında tanı ve tedavi sağlayacak hizmetlere yönlendirin.”