Girne Belediyesi’nden sanat etkinliği
Girne Belediyesi, 15 Nisan Dünya Sanat Günü kapsamında Ramadan Cemil Meydanı’nda etkinlik düzenledi.
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Girne Belediyesi, 15 Nisan Dünya Sanat Günü kapsamında Ramadan Cemil Meydanı’nda etkinlik düzenledi.
Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, etkinlikte ebru sanatı, seramik atölyesi, linol baskı çalışmaları, geri dönüşüm projeleri ve hareket-ritim atölyeleri düzenlendi.
Bölge okullarından öğrenciler öğretmenleri eşliğinde atölyelere katılarak yaratıcı çalışmalar yaptı.
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