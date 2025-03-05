Girne Belediyesi yeni dönem kursları başlıyor

Girne Belediyesi Sosyal İşler Şube Amirliği’ne bağlı Hayat Boyu Öğrenme ve Sosyal Yaşam Merkezi, 2025 yılı için yeni dönem kurslarını duyurdu.

ÇOCUKLARLA FELSEFE ATÖLYESİ

Çocukların düşünme ve sorgulama becerilerini geliştirmeyi amaçlayan Çocuklarla Felsefe Atölyesi, 18 Mart 2025 tarihinde başlayacak. Ayşe Nur Özgen'in eğitmenliğinde gerçekleştirilecek atölye, 3-5 yaş, 6-9 yaş ve 10-13 yaş gruplarına yönelik olarak düzenlenecek. Kurslar, Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi'nde yapılacak. Bilgi, kayıt ve başvuru işlemleri için; 0548 899 26 09.

PİLATES KURSU

Sağlıklı yaşam ve fiziksel gelişim için Pilates Kursu, Burçin Emingil'in eğitmenliğinde Salı ve Perşembe günleri 17:30 - 18:30 saatleri arasında Leymosun Kültür Evi'nde gerçekleştirilecek. Bilgi, kayıt ve başvuru işlemleri için; 0392 815 15 08 – 0539 112 63 63.

TEMEL BİÇKİ DİKİŞ KURSU

Yasemin Güngör'ün eğitmenliğinde düzenlenecek Temel Biçki Dikiş Kursu, Salı günleri 09:00 - 11:00 ve Perşembe günleri 14:00 - 16:00 saatleri arasında Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Bilgi, kayıt ve başvuru işlemleri için; 0392 815 15 08 – 0539 112 63 63.

KOZA PATCHWORK KURSU

Meltem Çelikeri'nin eğitmenliğinde düzenlenecek Koza Patchwork Kursu, Pazartesi günleri 10:00 - 12:00 saatleri arasında Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi'nde yapılacak. Bilgi, kayıt ve başvuru işlemleri için; 0392 815 15 08 – 0539 112 63 63.

ARJANTİN TANGO KURSU

İsmail Kırmızı ve Sialka Can'ın eğitmenliğinde düzenlenecek Arjantin Tango Kursu, Salı ve Perşembe günleri 19:00 - 20:00 saatleri arasında Leymosun Kültür Evi'nde gerçekleştirilecek. Bilgi, kayıt ve başvuru işlemleri için; 0392 815 15 08 – 0539 112 63 63.

PARTNERLİ SALSA & BACHATA KURSU

Diba Turgut'un eğitmenliğinde düzenlenecek Partnerli Salsa & Bachata Kursu, Çarşamba günleri 19:30 - 20:30 saatleri arasında Leymosun Kültür Evi'nde yapılacak. Bilgi, kayıt ve başvuru işlemleri için; 0392 815 15 08 – 0539 112 63 63.

KAFKAS HALK DANSLARI KURSU

Olcay İdigül ve Oğulcan Aksaçlıoğlu'nun eğitmenliğinde düzenlenecek Kafkas Halk Dansları Kursu, Cumartesi günleri 16:00 - 17:00 saatleri arasında çocuklar (7-12 yaş) ve 18:00 - 20:00 saatleri arasında yetişkinler (12 yaş ve üzeri) için Leymosun Kültür Evi'nde gerçekleştirilecek. Bilgi, kayıt ve başvuru işlemleri için; 0392 815 15 08 – 0539 112 63 63.

ZEYBEK HALK DANSLARI KURSU

Olcay İdigül ve Oğulcan Aksaçlıoğlu'nun eğitmenliğinde düzenlenecek Zeybek Halk Dansları Kursu, Cumartesi günleri 17:00 - 18:00 saatleri arasında yetişkinler (12 yaş ve üzeri) için Leymosun Kültür Evi'nde yapılacak. Bilgi, kayıt ve başvuru işlemleri için; 0392 815 15 08 – 0539 112 63 63.