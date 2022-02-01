Girne Belediyesi ve Final Üniversitesi'nin İngilizce kursu için başvuru süreci başladı

Girne Belediyesi ile Final Üniversitesi’nin iş birliğinde yapılacak İngilizce kursu için başvuru süreci başladı. Kurs için 15 Şubat’a kadar başvuru alınacak.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, yetişkinlere yönelik kurs 21 Şubat- 27 Nisan arasında yer alacak. Başvuru sürecinin 15 Şubat’a kadar devam edecek olan kursun 500 TL ücreti olduğu kaydedildi. Kursa katılmak isteyenler için seviye tespit sınavı 16 Şubat’ta Final Üniversitesi’nde yapılacak.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, konuyla ilgili açıklamasında, kursun Uluslararası Final Üniversitesi iş birliğinde yapılan üçüncüsü İngilizce kursu olduğunu, kursların ilgi gördüğünü ve bölge halkına önemli bir fırsat olduğunu ifade etti.

Kurslar hakkında bilgi almak ve kayıt için 0 (392) 815 15 08 ve 0539 112 63 63 numaralı hatların aranabileceği duyuruldu.