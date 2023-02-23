Girne Belediyesi çam kese böceği ile mücadele ediyor

Girne Belediyesi, çam kese böceğini kontrol altına alarak halk ve hayvan sağlığını korumak amacıyla, okul bahçeleri ve barınak başta olmak üzere Girne’deki birçok alanda çalışmalarını tamamladığını açıkladı.

Girne Belediyesi Sağlık Birimi ile Park ve Bahçeler Birimi’nden yapılan açıklamada, mücadele programının etkili olabilmesi için biyolojik ürünü uygun damlacıklara ayıran ve ağacın her tarafına yeterli miktarda ürünün ulaşmasını sağlayan özel ekipman kullanıldığı ve okullar, köpek barınağı, parklar ve koruluklar gibi Girne’nin yeşil alanlarında iki günlük bir programla biyolojik mücadelenin yapıldığı aktarıldı.

Ağaçlarda kuruma... İnsanlarda alerji... köpeklerde ölüm...

Açıklamada, çam kese böceği ile mücadele edilmediği takdirde ağaçların geri dönüşümü olmayacak şekilde kuruyabildiğine dikkat çekilerek, çam kese böceklerinin insanlarda ise alerjik reaksiyonlar gösterebildiği belirtildi.

Ayrıca köpeklerde çam kese böceğinin ciddi dil nekrozlarına ve ölüme sebep olabileceğinin kaydedildiği açıklamada, bu nedenle barınakta yapılan uygulamanın önemi vurgulandı.