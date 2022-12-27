Girne Antik Liman’daki çalışmalarda 27 gün geride kaldı
İhale süreci 2020 yılından bu yana çeşitli kez sekteye uğrayan ve Aralık ayı itibariyle restorasyona başlanan Girne Antik Liman’da, çalışmalar 27’nci gününe girdi.
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İhale süreci 2020 yılından bu yana çeşitli kez sekteye uğrayan ve Aralık ayı itibariyle restorasyona başlanan Girne Antik Liman’da, çalışmalar 27’nci gününe girdi.
27 günlük süreçte; asfalt söküldü, bazı yapılar ise yıkıldı.
“Girne Antik Liman Altyapı, Çevre, Restorasyon Düzenlemesi ve Geliştirme Projesi” ismiyle çıkılan ihale, 19 milyon 980 bin TL’ye Tosunoğlu İnşaat LTD.’ye verilmişti.
Projenin, 1 Haziran 2023’te tamamlanması hedefleniyor.
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Etiketler : liman, Girne Antik Liman, restorasyon