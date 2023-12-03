Girne - Alsancak yolunda ölümlü kaza, 2 yaralı

Girne - Alsancak Çevre Yolu üzerinde saat 18:00 sıralarında, meydana gelen üç aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi ise yaralandı.

Yaralıların kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam ediyor.

Detaylar gelecek...