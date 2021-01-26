Girne Akçiçek Devlet Hastanesi'nde vakalar
Girne Akçiçek Hastanesi’nde temizlik bölümünde çalışan temizlikçi bir kadın ve Ortopedi Doktorunun testi pozitif çıktı.
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YENİDÜZEN
Girne Akçiçek Hastanesi’nde temizlik bölümünde çalışan temizlikçi bir kadın ve Ortopedi Doktorunun testi pozitif çıktı.
Hastanede görevli çok sayıda hemşire karantinaya alındı.
Girne Akçiçek Hastanesi Başhekimi Doktor Ceyhun Birinci, YENİDÜZEN’e bilgi verdi.
Birinci, hastanede görevli temizlikçi bayanın testinin pozitif çıktığını temaslı olarak tespit ettikleri hemşirelerin de karantinaya alındığını söyledi.
Pozitif çıkan Ortopedi Doktorunun ise temaslısı olmadığını ifade eden Birinci, hastanede tedbirlerin alınarak faaliyette olduğunu belirtti.
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